Speciale difesa: delegazione deputati M5s oggi a Pesaro in visita al 28° Reggimento "Pavia" Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa mattina una delegazione del Movimento cinque stelle composta dal presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, Gianluca Rizzo, e dai deputati Maurizio Cattoi e Roberto Rossini, è in visita al 28° reggimento "Pavia" dell'Esercito italiano a Pesaro. La delegazione - si legge in una nota - è stata ricevuta e accompagnata nella visita dal generale di Brigata Pietro Addis, comandante delle forze speciali dell'Esercito (Comfose). Durante la visita è previsto un briefing sull'organizzazione del 28° reggimento con la partecipazione anche della rappresentanza sindacale del personale civile della difesa e del Cobar, oltre ad una dimostrazione delle capacità relative alle "Comunicazioni operative" del reggimento organizzata dal Centro pianificazione sviluppo comunicazioni operative (Cpsco). Il 28° reggimento "Pavia" - prosegue la nota - è l'unica unità delle Forze armate specializzata nelle "Comunicazioni operative" ed è composta da uomini e donne, tutti volontari, che si sono formati in un lungo periodo di addestramento e specializzazione. Ciò consente loro di agire nei diversi scenari operativi e di favorire, nelle missioni internazionali, il dialogo con le popolazioni locali. (Com)