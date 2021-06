Auto: Mueller (Vda), necessaria rete europea di stazioni di ricarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una rete europea di stazioni di ricarica per sostenere lo sviluppo dell'elettromobilità. È quanto affermato dalla presidente dell'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (Vda), Hildegard Mueller, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Secondo Mueller, la Commissione europea dovrebbe “pensare non solo a obiettivi più rigorosi per l'industria” in materi di protezione del clima, “ma anche a come tali traguardi possono essere raggiunti”. L'espansione dell'elettromobilità non può avere successo senza una rete di ricarica, ha quindi avvertito la presidente del Vda. Alla metà di luglio prossimo, la Commissione europea presenterà il programma “Fit for 55” per illustrare come l'Ue possa ridurre le emissioni di anidride carbonica del 55 per cento entro il 2030. Al riguardo, Mueller ha sottolineato che l'industria automobilistica può contribuire al raggiungimento di tale obiettivo soltanto se le auto elettriche possono essere vendute e guidate ovunque in Europa, grazie a una capillare rete di punti di ricarica. Per la presidente del Vda, deve essere possibile raggiungere gli obiettivi per la protezione del clima “anche nella pratica”. Non è, infatti, sufficiente obbligare le aziende automobilistiche a vendere nuovi modelli elettrici. (segue) (Geb)