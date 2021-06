Auto: Mueller (Vda), necessaria rete europea di stazioni di ricarica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, la Commissione europea deve garantire la creazione di un'infrastruttura di ricarica in tutta Europa. A oggi, dei 200 mila punti di rifornimento in territorio europeo, il 75 per cento è concentrato in Paesi Bassi, Francia, Germania e Regno Unito. Al riguardo, Mueller ha osservato: “È difficile vedere come i singoli Stati membri intendano raggiungere i nuovi obiettivi climatici. Solo in tre vi è un impegno significativo a tal fine”. Pertanto, “la Commissione europea deve presentare un piano di espansione” dell'infrastruttura di ricarica e renderlo “vincolante”. A seconda del numero di auto elettriche vendute, l'Ue dovrebbe specificare quanti nuovi punti di ricarica devono essere aggiunti. (Geb)