Trasporti: Monti (Lega), assalto dei rider problema per la sicurezza dei viaggiatori, fondamentale il rispetto dei regolamenti (2)

- "Da parte sua Trenord, vietando nei mesi scorsi il trasporto delle bici in piena pandemia da covid, ha applicato le regole già in essere. Ma nonostante le campagne informative multilingue sull'uso più consono dei mezzi pubblici e l'introduzione di carrozze adibite al trasporto delle bici nelle tratte e nelle fasce orarie maggiormente a rischio, i comportamenti di molti riders non sono mutati. Evidentemente il meccanismo non funziona, perché i riders se ne infischiano, creando un problema generalizzato di sicurezza. Quella di oggi, peraltro, è stata un'occasione proficua per far capire alle aziende di food delivery che è anche loro interesse giungere a una soluzione; certamente noi non possiamo più tollerare questo scempio", continua il consigliere regionale leghista. "Ai buonisti che chiedono la manica larga con i riders solo perché in larga parte immigrati extracomunitari dico che non oso pensare cosa potrebbe accadere nel caso di un'evacuazione immediata di un treno, con gli accessi sprangati da biciclette. Si tratta di un rischio assai remoto ma che abbiamo il dovere di non sottovalutare, solo per un malinteso senso dell'accoglienza, per non piangere dopo sul latte versato", conclude Monti. (Com)