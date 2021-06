Trasporti: Giovannini a Consiglio Ue, Pnrr in linea con obiettivi di mobilità intelligente e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importanza della ferrovia e del trasferimento modale gomma-ferro ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e del Patto Verde Europeo "è pienamente recepita nella proposta dell’Italia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile scorso". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo oggi al Consiglio europeo dei Trasporti in corso a Lussemburgo e ricordando che l’Italia è stato il primo Paese in Europa a inaugurare una linea ferroviaria ad Alta velocità. "In poco più di dieci anni, i treni veloci hanno cambiato gli stili di vita degli italiani, ampliando le opportunità di lavoro e la scelta di dove abitare". (segue) (Rin)