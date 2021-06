Italia-Algeria: prima conferenza virtuale tra Scuole superiori magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina la prima conferenza virtuale tra Scuola superiore della magistratura italiana e Scuola superiore della magistratura algerina. Lo riferisce una nota dell’ambasciata d’Italia ad Algeri. L’incontro, alla presenza del presidente della Scuola superiore della magistratura italiana, il presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, e del suo omologo algerino, il direttore Abdelkrim Djadi, dà il via a una strutturata collaborazione tra le due istituzioni, nel quadro di un Protocollo di gemellaggio in corso di finalizzazione e nell’ambito della rivitalizzazione del partenariato bilaterale e delle relazioni strategiche tra Italia e Algeria. Alla conferenza hanno preso parte i magistrati in tirocinio di entrambi i Paesi, che hanno avuto modo di confrontare le proprie conoscenze ed esperienze sui principi fondamentali e costituzionali dei rispettivi ordinamenti giudiziari. Nel suo saluto introduttivo, l’ambasciatore d’Italia ad Algeri Giovanni Pugliese ha sottolineato come l’incontro odierno costituisca al tempo stesso un importante risultato di un lavoro comune e il punto di partenza per una proficua collaborazione, anche nel settore giudiziario, tra le istituzioni italiane e algerine. “Quando i legami tra due Paesi sono profondi”, ha dichiarato Pugliese, “è inevitabile e, anzi, fisiologico che vi sia una sinergia tra i nostri sistemi giudiziari”. Per l’ambasciatore, inoltre, “Italia e Algeria devono oggi affrontare importanti sfide comuni, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, quali la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata o anche alla corruzione nazionale e internazionale”. Si tratta, ha aggiunto Pugliese, di sfide per far fronte alle quali il ruolo della magistratura e della cooperazione giudiziaria bilaterale e internazionale è oggi imprescindibile. (segue) (Res)