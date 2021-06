Italia-Algeria: prima conferenza virtuale tra Scuole superiori magistratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore, infine, ha rivolto i suoi complimenti e i suoi auguri ai magistrati vincitori rispettivamente degli ultimi concorsi in Italia e in Algeria, sottolineando come sia le rispettive società sia le rispettive istituzioni ripongano in loro grandi e crescenti aspettative. Il presidente Lattanzi, per parte sua, nel portare i saluti della Scuola superiore della magistratura italiana, ha sottolineato come la collaborazione con l’omologa istituzione algerina sia particolarmente importante nel contesto delle reazioni internazionali, in particolare nel Mediterraneo, per consentire uno scambio proficuo di idee ed esperienze tra le due giurisdizioni. Lattanzi ha inoltre enfatizzato come la formazione rivesta un ruolo fondamentale per la giurisdizione e come vi sia un indissolubile legame tra la formazione dei magistrati e la loro indipendenza. Anche il direttore generale della Scuola superiore della magistratura algerina Djadi ha ribadito l’importanza della cooperazione tra Scuole e tra giovani magistrati dei due Paesi, mettendo in risalto il ruolo della formazione nella professione del magistrato. Il direttore ha enfatizzato le eccellenti relazioni tra Algeria e Italia, ribadendo la forte volontà e la grande disponibilità della Scuola algerina a rafforzarle ulteriormente. Il direttore, infine, ha sottolineato come le nuove, crescenti sfide comuni quali il crimine organizzato e transfrontaliero o la cyberciminalità rendano quanto mai essenziale la cooperazione giudiziaria e un dialogo rafforzato anche tra giovani magistrati. All’incontro odierno faranno seguito prossimamente nuovi incontri che, anche compatibilmente con il miglioramento della situazione sanitaria globale, potranno avere luogo in presenza sia in Algeria sia in Italia. (Res)