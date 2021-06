Fondi Lega: fonti, Di Rubba e Manzoni dimostreranno loro innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, come tutti i cittadini, sono innocenti sino alla sentenza definitiva: siamo sicuri che avranno modo di dimostrare la propria estraneità ai fatti loro contestati”. E’ quanto riferiscono fonti della Lega dopo la condanna a cinque anni di carcere per Alberto Di Rubba e 4 anni e 4 mesi per Andrea Manzoni, i due contabili del partito agli arresti domiciliari per il caso Lombardia Film Commission. (Rin)