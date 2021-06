Infrastrutture: Messina (Intesa Sanpaolo), fondamentale lavorare su povertà e inclusione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicuramente è importante concentrarsi sull’ambiente e sulla decarbonizzazione, ma allo stesso tempo occorre lavorare per sconfiggere la povertà e promuovere una maggiore inclusione sociale. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenuto oggi al “2021 G20 Infrastructure Investors Dialogue”. “Crediamo sia fondamentale puntare sulla crescita e l’occupazione, e in questo senso le infrastrutture possono cambiare la situazione nel breve termine: se riusciremo a mantenere questo focus saremo in grado di fare la differenza”, ha detto, aggiungendo che all’interno della task force Finance e Infrastructure del B20 da lui presieduta c’è grande attenzione nei confronti di queste tematiche. (Ems)