Difesa: Ungheria, maggior generale Ruszin-Szendi nominato a capo delle Forze armate

- Il presidente ungherese, Janos Ader, ha ufficialmente nominato il maggior generale Romulusz Ruszin-Szendi alla guida delle Forze armate. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti". La nomina ha effetto da oggi stesso e il suo mandato scadrà il 31 maggio del 2026. Ruszin-Szendi è nato a Miskolc nel 1973 e ha intrapreso la carriera militare dal 1995. Ha servito in missioni all'estero, per la precisione in Iraq e Afghanistan, e ha lavorato al ministero della Difesa dal 2019. A proporre il suo nome è stato il ministro della Difesa, Tibor Benko. Il ruolo di comandante delle Forze armate magiare si è reso vacante la scorsa settimana con le dimissioni del predecessore di Ruszin-Szendi, il tenente generale Ferenc Korom. Secondo quanto ha dichiarato il ministro Benko, è stato lo stesso ufficiale a chiedere di poter lasciare l'incarico, che sarebbe dovuto scadere il 15 maggio 2023. Korom ha giustificato la richiesta con il fatto che i compiti assegnatigli nel 2018 sono stati completati con successo. Si tratta della separazione dell'esercito dal ministero della Difesa e dello spostamento del suo quartier generale a Szekesfehervar, in Ungheria occidentale, e dell'ammodernamento tecnologico delle forze armate. Benko ha lodato anche il ruolo di Korom nella gestione dei compiti affidati ai militari nell'ambito della pandemia di coronavirus. (Vap)