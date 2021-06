Lavoro: Bernini (FI), basta tira e molla su licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora che anche la Commissione europea "ha messo nero su bianco che il divieto generale di licenziamento, impedendo il ritorno alla fisiologia del mercato, non determina un aiuto, ma accentua le discriminazioni tra lavoratori, è auspicabile che il tira e molla politico e sindacale si fermi". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. Forza Italia "ha giudicato positiva fin dall’inizio la mediazione del governo e non cambia idea: concentriamoci sulla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, e lasciamoci alle spalle il dibattito ideologico su una misura che è stata temporaneamente necessaria ma non ha purtroppo impedito una valanga di licenziamenti tra i lavoratori interinali e stagionali", conclude Bernini.(Com)