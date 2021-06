Fondi Lega: caso Lfc, confiscate villette a Desenzano del Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del processo per il caso Lfc, il gup Guido Salvini ha disposto anche la confisca delle villette a Desenzano del Garda (Brescia) denominate "Bouganville" e "Tigli", già sequestrate precedentemente. Le due abitazioni sarebbero state acquistate nel 2017 con parte degli 800mila euro drenati dai fondi pubblici attraverso la compravendita di un capannone a Cormano come sede della Lombardia Film Commission. Le villette, entrambe situate nel Green Residence di Sirmione, sono state confiscate soltanto per una parte dell'importo totale. (Rem)