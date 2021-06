Covid: Bei stanzia 300 milioni di euro per garantire accesso ai vaccini dei paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha annunciato un finanziamento di 300 milioni di euro per garantire l'accesso ai vaccini dei paesi dell'Unione africana. È quanto emerso dall'evento "One World Protected-Committed to Deliver", organizzato ieri dal governo del Giappone e dall'alleanza dei vaccini Gavi con l'obiettivo di assicurare ulteriori finanziamenti per raggiungere l'obiettivo complessivo di 8,3 miliardi di dollari per stimolare ulteriori finanziamenti per l'Advance Market Commitment (Amc) di Gavi Covax. I fondi sono finalizzati a bloccare un totale di 1,8 miliardi di dosi già completamente sovvenzionate da consegnare a 92 economie a basso reddito entro la fine del 2021 e l'inizio del 2022, abbastanza per proteggere quasi il 30 per cento della popolazione nelle economie ammissibili all'Amc. Secondo quanto riferito da Gavi in un comunicato, i fondi raccolti saranno anche funzionali a favorire la diversificazione del portafoglio di vaccini di Covax, in tempi di particolare incertezza riguardo alle forniture, pianificando altresì gli scenari e la strategia per le esigenze di salute pubblica per il 2022 e oltre. (segue) (Com)