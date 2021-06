Covid: Bei stanzia 300 milioni di euro per garantire accesso ai vaccini dei paesi africani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del finanziamento di 300 milioni di euro da parte della Bei rappresenta un passo avanti verso un impegno aggregato di 1 miliardo di dollari da parte delle banche di sviluppo multilaterali e delle istituzioni finanziarie internazionali per sostenere un'iniziativa di condivisione dei costi che consenta alle economie idonee all'Amc di utilizzare risorse nazionali per acquistare ulteriori vaccini attraverso il Covax. Questo li faciliterà a trarre vantaggio dal sistema logistico globale della Covax, dal volume e dai prezzi negoziati a livello globale e da altri benefici fondamentali come il No Fault ompensation Scheme. A seguito dell'evento si è tenuta la conferenza stampa di Gavi in cui sono stati condivisi i punti salienti del summit e forniti al contempo alcuni importanti aggiornamenti sui piani dell'organizzazione per raggiungere il proprio obiettivo di porre fine alla fase acuta di questa pandemia. Dalla conferenza stampa è emerso che, oltre agli impegni finanziari, Covax necessita anche di dosi in modo che possano essere distribuite equamente il più rapidamente possibile. In vista del vertice del G7 dell'11-13 giugno, Gavi ha invitato i paesi con le maggiori scorte a condividere immediatamente le dosi attraverso il COVAX , per avere il massimo impatto. (segue) (Com)