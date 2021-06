Covid: Bei stanzia 300 milioni di euro per garantire accesso ai vaccini dei paesi africani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza stampa hanno partecipato Seth Berkley, amministratore delegato di Gavi, Michael Froman, vicepresidente di Mastercard, e Marie-Ange Saraka-Yao, direttrice generale per la mobilitazione delle risorse e partenariati del settore privato di Gavi. "Voglio ringraziare il primo ministro Suga e il popolo giapponese per la loro leadership nel contribuire a guidare la risposta globale al COVID-19", ha detto José Manuel Barroso, presidente del consiglio di amministrazione di Gavi. "Covax è la più grande e complessa distribuzione multilaterale di vaccini mai intrapresa e rappresenta anche la soluzione volta a garantire che le persone più a rischio, ovunque nel mondo, siano protette dal virus". Anche il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, ha dichiarato: "Facciamo appello a tutti i paesi che sono in grado di farlo per contribuire con i propri fondi a Gavi Amc, al fine di accelerare l'accesso a 1,8 miliardi di dosi di vaccino per le economie a basso reddito". Covax è la sola e unica iniziativa globale che sta lavorando con i governi e i produttori per garantire che i vaccini Covid-19 siano disponibili in tutto il mondo sia per i paesi a reddito più alto che per quelli a basso reddito. (segue) (Com)