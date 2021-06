Covid: Bei stanzia 300 milioni di euro per garantire accesso ai vaccini dei paesi africani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gavi guida l'approvvigionamento e la consegna su scala globale per il Covax, progettando e gestendo il Covax e il Gavi Covax Amc e lavorando con i suoi partner tradizionali dell'Alleanza, Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e Organizzazione mondiale della sanità (Oms), insieme ai governi, sulla preparazione e la consegna a livello nazionale. Come parte di questo ruolo, Gavi ospita all’interno del proprio quartier generale gli uffici di Covax per coordinarne il funzionamento e la governance, negoziando accordi di acquisto anticipato con i produttori di vaccini candidati a supportare l’iniziativa. Gavi coordina anche la progettazione, l'operatività e la raccolta di fondi per il Gavi Covax Amc (Advanced Market Commitment), il meccanismo che fornisce l'accesso a dosi di vaccino finanziate dai donatori a 92 economie a basso reddito. Come parte di questo lavoro, Gavi fornisce finanziamenti e supervisione per l'approvvigionamento dell'Unicef e la consegna dei vaccini a tutti i partecipanti all'Amc- rendendo operativi gli accordi di acquisto anticipato tra Gavi e i produttori - oltre a sostenere il lavoro dei partner e dei governi sulla preparazione e la consegna. Questo include un supporto personalizzato ai governi, all'Unicef, all'Oms e ad altri partner per le attrezzature della catena del freddo, l'assistenza tecnica, le siringhe, i veicoli e altri aspetti dell'operazione logistica estremamente complessa per la consegna. Gavi ha anche co-progettato, raccoglie fondi per e sostiene l'operatività dell’Amc. (segue) (Com)