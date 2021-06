Covid: Bei stanzia 300 milioni di euro per garantire accesso ai vaccini dei paesi africani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaviè un’organizzazione senza scopo di lucro basata sul partenariato pubblico-privato che aiuta a vaccinare metà dei bambini del mondo contro alcune delle malattie più letali del mondo. Dal suo inizio nel 2000, Gavi ha aiutato a immunizzare un'intera generazione - oltre 822 milioni di bambini - e ha impedito più di 14 milioni di morti, aiutando a dimezzare la mortalità infantile in 73 paesi a basso reddito. Gavi gioca anche un ruolo chiave nel migliorare la sicurezza sanitaria globale sostenendo i sistemi sanitari e finanziando le scorte globali di vaccini contro ebola, colera, meningite e febbre gialla. Dopo due decenni di progressi, Gavi si concentra ora sulla protezione della prossima generazione e sul raggiungimento dei bambini non vaccinati che ancora rimangono indietro, impiegando finanziamenti innovativi e le ultime tecnologie - dai droni alla biometria - per salvare altri milioni di vite, prevenire le epidemie prima che possano diffondersi e aiutare i paesi sulla strada dell'autosufficienza. L'Italia contribuisce alla Vaccine Alliance dal 2006, quando è diventata membro fondatore dell'IFFIm (International Finance Facility for Immunisation), ed è il terzo maggior contribuente con un impegno totale di 492,3 milioni di euro. Nel corso del Global Vaccine Summit tenutosi a Londra il 4 giugno 2020, l’allora primo ministro italiano Giuseppe Conte ha riaffermato il forte sostegno dell'Italia alla missione di Gavi, tramite un contributo di 120 milioni di euro che rappresenta un aumento del 20 per cento rispetto all'impegno precedente. Con questo impegno l'Italia si è impegnata a finanziare l'iniziativa Covax Amc con 103 milioni di dollari, fornendo inoltre 100 milioni di euro per finanziare la missione principale di Gavi nel 2021-2025. In tale occasione l'Italia ha anche approfondito il suo impegno per l'IFFIm e ha esteso il suo contributo fino al 2030 con un nuovo impegno di 150 milioni di euro. (Com)