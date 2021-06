Copasir: Arrigoni (Lega), azzerare Comitato, anche gli altri si dimettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega, Paolo Arrigoni, afferma: "Ormai da settimane io e il presidente Raffaele Volpi ci siamo dimessi per senso di responsabilità e per evitare polemiche che avrebbero danneggiato il Copasir. Stiamo aspettando che tutti gli altri partiti facciano lo stesso - continua il parlamentare in una nota -, così da azzerare il Comitato per farlo ripartire nei modi indicati dalla legge che non può essere applicata solo a pezzi. La Lega è stata responsabile, auspichiamo lo siano tutti". (Com)