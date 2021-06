Covid: Fornaro (Leu), no a eccessi entusiasmo, virus circola ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, sottolinea che "la linea del governo sta dando i suoi frutti e l'Italia sta progressivamente tornando alla normalità, in sicurezza anche grazie a una campagna vaccinale che sta procedendo bene. Bisogna evitare, però, eccessi di entusiasmo che inducano gli italiani ad abbandonare ogni forma di precauzione". Il parlamentare aggiunge in una nota: "I dati, infatti, ci dicono che il virus circola ancora. La battaglia contro il Covid-19 non è ancora vinta definitivamente e quindi il governo e le Regioni devono continuare a tenere la barra dritta sulla prudenza - conclude l'esponente di Leu - e sulla necessità di comportamenti responsabili, collettivi e personali". (Com)