Trasporti: Mottura (au Atac), entro 2026 rinnovo totale flotta bus e programma sostituzioni annuali

- "Nel corso della prossima consiliatura la flotta" di bus di Atac" sarà completamente sostituita e a fine prossima consiliatura potrà iniziare un programma di rinnovo di 150 mezzi all'anno". Lo ha detto l'amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura, a margine della presentazione dei nuovi 60 bus per Atac in piazzale Nervi a Roma. "Su tutta Roma a oggi escono circa 1.500 bus - ha aggiunto -, considerando che ne stiamo portando 900 nuovi, siamo circa al 60-70 per cento del rinnovo della flotta. L'obiettivo è completare il rinnovo totale della flotta, far uscire i bus che hanno tra i 10 e i 15 anni o più. Completato questo, Atac può permettersi di aspettare i fondi del Recovery e programmare entro il 2026 una flotta più sostenibile, investendo in mezzi più cari ma elettrici. E poi può avviare il programma di sostituzione di 150 bus all'anno che consente a una flotta da 1.500 veicoli di durare dieci anni", ha concluso. (Rer)