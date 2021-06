Covid: Unicef firma accordo con Moderna, altre 34 milioni di dosi di vaccino destinate a Covax per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le distribuzioni dei vaccini sono programmate per gli ultimi 3 mesi del 2021 e le allocazioni ai partecipanti Covax saranno determinate dal Covax Allocation Framework che si focalizza su equità all'accesso, considerando tra gli altri parametri la preparazione dei paesi e le scorte ricevute attraverso Covax fino ad oggi, e valutazioni operative e di approvvigionamento. L'obiettivo della Covax Facility è di aiutare a rispondere alla fase acuta della pandemia globale entro la fine del 2021 garantendo un accesso rapido ed equo a vaccini sicuri ed efficaci a tutti i paesi e territori partecipanti a prescindere dal livello di reddito. Covax Facility, guidata da Gavi, Cepi e Oms, insieme all'Unicef ha l'obiettivo di fornire accesso ai vaccini contro il Covid-19 approvati, consentendo la protezione degli operatori sanitari e sociali in prima linea e di altri gruppi vulnerabili e ad alto rischio. (Com)