Vaccino: Figliuolo, importante per fascia 12-15 anni anche per riapertura scuole

- La fascia dei 12-15enni comprende "circa 2.220.000 ragazzi: è una vaccinazione importante, non obbligatoria ma molto raccomandata. Invito anche i genitori e i tutori ad avvicinarsi in maniera totale alla scienza e alla vaccinazione, anche perché servirà molto per la riapertura delle scuole". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ospite al programma "Elisir" su Rai 3. "C'è soprattutto un discorso di natura epidemiologica perchè il virus circola", ha aggiunto.(Rin)