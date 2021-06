Energia: Starace (Enel), la transizione energetica necessita di un contributo globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica in atto, affinché abbia successo, deve seguire un determinato percorso e coinvolgere tutti i Paesi ed i settori produttivi. Lo ha dichiarato Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, intervenendo ad una sessione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). “Al momento è in corso una trasformazione nel campo dell'energia. Sappiamo che è un processo positivo, dal punto di vista dello sviluppo, di creazione dell'occupazione, della fondazione di una società più equa. Ma va garantito il successo di questo passaggio”, ha dichiarato Starace. In qualità di copresidente della task force del B20 Arabia Saudita, Starace ha riassunto i passaggi del cambiamento nel settore energetico, che vanno dall'impiego efficiente delle tecnologie attualmente disponibili, allo sviluppo in prospettiva di nuove tecnologie da applicare nel medio periodo, sullo sfondo di una riduzione dei consumi energetici che non comprometta la crescita. l'Ad di Enel ha osservato che “non c'è una soluzione unica per ogni Paese”, date le condizioni storiche, di sviluppo e di risorse molto divergenti. “E' necessario lavorare su un piano multilaterale e multilivello. È una priorità della task force”, ha aggiunto l'Ad di Enel, sottolineando che, in ugual modo, “ci saranno settori industriali che rischieranno più probabilmente di soffrire della trasformazione". “Gli sforzi della finanza e degli strumenti finanziari in questo senso sono molto importanti”, ha concluso Starace. (Rum)