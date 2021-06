Milano: festa in appartamento in viale Stelvio, sanzionate 27 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima di mezzanotte la polizia di Milano ha ricevuto la segnalazione, da parte di un residente di uno stabile in viale Stelvio, di una festa in corso al piano di sotto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato 27 persone - di età compresa tra i 19 e i 31 anni - riunite in un appartamento che era stato preso in affitto appositamente per l'occasione. I partecipanti, 13 uomini e 14 donne tutti residenti a Milano e in provincia, sono stati identificati e nei prossimi giorni verranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa anti Covid.(Rem)