Libia: fonti “Nova”, a breve incontro di alto livello in Marocco su posizioni sovrane

- Si terrà tra poche ore in Marocco un incontro tra il capo dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, e il presidente della camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguilah Saleh, per trovare un accordo sul dossier delle cosiddette “cariche sovrane”. Si tratta, in particolare, della nomina dei principali vertici istituzionali del Paese nordafricano, come ad esempio il governatore della Banca centrale. “Agenzia Nova” ha appreso che Mishri, il presidente del “Senato” libico che fa da contraltare alla Camera di Tobruk, si trova già a Rabat ed è in attesa di Saleh. Quest’ultimo si troverebbe attualmente a bordo di un’areo Gulfstream G300 (5-FLL) partito dall’aeroporto Al Abraq di Al Bayda, nella Libia orientale. Si tratta, infatti, del velivolo su cui viaggia abitualmente il presidente della Camera dei rappresentati. Un incontro tra i due al riguardo avrebbe dovuto tenersi una settimana fa, ma è saltato per motivi mai chiariti. Vale la pena ricordare che nell'ultima sessione parlamentare, alcuni membri della Camera dei rappresentanti hanno chiesto che la selezione delle sette cariche sovrane debba essere completata prima dell'approvazione del bilancio generale unitario per il 2021, la cui approvazione è di fondamentale importanza per il nuovo Governo di unità nazionale libico guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba. In base all'articolo 15 dell'Accordo politico di Skhirat del 2015, le posizioni sovrane riguardano in particolare la nomina del governatore della Banca centrale della Libia; del capo dell'Ufficio di revisione; del responsabile dell'Autorità di controllo amministrativo; del capo dell'Autorità per la lotta alla corruzione; capo e membri dell'Alta Commissione Elettorale Nazionale; capo della Corte suprema; del Procuratore generale. L’uso del sistema delle quote geografiche per la ripartizione delle posizioni “più alte” - come l'ufficio dell'Audit, il Procuratore generale e la Banca centrale - ha generato polemiche e dibattiti in Libia. Il dilemma, allo stato attuale, non è stato ancora risolto. (Asc)