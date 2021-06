Difesa: India, la Marina spinge per l’acquisto di 30 droni Predator dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina indiana sta pressando il ministero della Difesa per l’acquisto di 30 droni armati Predator dagli Stati Uniti in risposta alla minaccia poste dal drone cinese Wing Loong II. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”, ricordando che il drone armato sviluppato dalla Repubblica popolare è stato acquistato dal Pakistan. La questione dovrebbe essere discussa dal Consiglio per il procurement della difesa, presieduto dal segretario generale del ministero Ajay Kumar. Secondo “Hindustan Times”, sia la Marina che l’Esercito e l’Aeronautica dell’India sono “molto soddisfatti” dalle prestazioni dei Predator statunitensi.(Nys)