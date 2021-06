Cina-Kazakhstan: presidente Xi, Pechino promuoverà ulteriormente le relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e il Kazakhstan sono partner strategici permanenti: insieme promuoveremo il continuo sviluppo della cooperazione in vari campi, in modo che le relazioni bilaterali migliorino in futuro. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. "La cooperazione tra Cina e Kazakhstan nell'ambito della realizzazione della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) ha portato benefici tangibili ai due popoli e ha anche fissato un modello per la comunità internazionale", ha osservato Xi. La Cina "è disposta ad approfondire la cooperazione con il Kazakhstan nei settori della medicina, della produzione, del commercio, della sicurezza, dell'agricoltura e delle infrastrutture così da migliorare progressivamente il livello di interconnessione", ha dichiarato Xi. Da parte sua, il presidente kazakho, dopo aver ringraziato Pechino per il supporto medico concesso nella fase pandemica del Covid, ha dichiarato che "in nessun caso il Kazakhstan danneggerà gli interessi della Cina: siamo disposti a collaborare per consolidare e approfondire ulteriormente le relazioni bilaterali e far progredire così la cooperazione in materia economica e commerciale". (Cip)