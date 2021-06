I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Rai: Sala, non si faccia condizionare da illogica presa di posizione della politica - La Rai è un’azienda, che compete con altre, e deve farsi guidare dal principio dell’efficienza, senza farsi “condizionare da questa illogica presa di posizione di una parte della politica”. Questa la posizione del sindaco Giuseppe Sala sulle polemiche per il nuovo centro di produzione Rai a Milano, ribadita in un video pubblicato sui suoi canali social. “La Rai a Milano sta cercando di razionalizzare la sua presenza da tanti anni. A un certo punto si palesa la possibilità di trasferire il tutto insieme al Portello, in una realtà che permetterebbe di ridurre i costi, ma soprattutto di avere un centro di produzione molto molto più efficiente. Il consiglio d’amministrazione della Rai ne discute per anni. Alla fine molto recentemente approva il progetto e dà l’avvio al percorso realizzativo", ricorda Sala. "Apriti cielo nella politica romana, da destra, da centro, da sinistra, ovunque. A difesa della Rai a Roma, dell’audiovisivo romano, quasi ci fosse una sorta di affinità elettiva tra la Rai e Roma”, prosegue il sindaco, rivendicando che oltre al fatto che “l’audiovisivo milanese è molto forte”, “la Rai è un’azienda - con finalità pubblica certo - che compete con Mediaset, con La7, con Netflix e con altri ancora. E in quanto azienda deve cercare sempre l’efficienza. Questo è il punto: la Rai non è un ente benefico, non è un’associazione culturale e non è accettabile che la politica molto spesso alzi la mano per lamentarsi di come la Rai funziona. E quando ne pensa una che ha i caratteri dell’efficienza, con un progetto chiaro e che riguarda Milano, si oppone”. “Spero che la Rai non si faccia condizionare da questa illogica presa di posizione di una parte della politica e che vada avanti con questo progetto, per il bene di Milano certo, ma per il suo bene”, conclude Sala. (segue) (Rem)