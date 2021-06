I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: cercavano di rubare in un centro estetico, tre arrestati stanotte - Arrestati tre cittadini marocchini, questa notte poco dopo l'1.30, in via Andrea Doria a Milano. Una volante della polizia che stava transitando nella zona ha notato che la saracinesca di un centro estetico era aperta in maniera irregolare. Poco distante c'erano due uomini che, alla vista degli agenti, si sono detti qualcosa per poi darsi alla fuga. All'interno dell'esercizio commerciale, invece, vi era un terzo complice, sorpreso mentre tentava di uscire dalla porta sul retro. Quest'ultimo è stato trovato in possesso di 300 euro sottratti dalla cassa, mentre uno degli altri due, che era rimasto fuori dal negozio, aveva con sé altri 200 euro e un cellulare che era stato rubato a una donna nel corso della giornata. I tre - di 28, 42 e 49 anni - sono tutti privi di permesso di soggiorno e con precedenti. Il più giovane, inoltre, era anche sottoposto a una misura cautelare. viale Stelvio, di una festa in corso al piano di sotto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato 27 persone - di età compresa tra i 19 e i 31 anni - riunite in un appartamento che era stato preso in affitto appositamente per l'occasione. I partecipanti, 13 uomini e 14 donne tutti residenti a Milano e in provincia, sono stati identificati e nei prossimi giorni verranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa anti Covid. (Rem)