Imprese: NextChem si aggiudica contratto con TotalEnergies per impianto biojet in Francia (3)

- “La lunga esperienza di Maire Tecnimont come Epc contractor nella trasformazione delle risorse naturali, unita al focus di NextChem sulle soluzioni per la riduzione dell’impronta carbonica attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, è una value proposition vincente: il settore del trasporto aereo è alla ricerca di soluzioni di biocarburanti nell’immediato, per far fronte agli obiettivi sfidanti di riduzione delle emissioni Ghg”, ha aggiunto. TotalEnergies sta investendo significativamente in attività low carbon, come le bioplastiche e la produzione di carburanti rinnovabili, con l’ambizione di raggiungere la neutralità carbonica in Europa entro il 2050. “Siamo molto lieti di lanciare questa prossima fase, insieme al nostro partner NextChem: la firma di questo contratto è un traguardo importante in quanto rafforza il nostro impegno ad accelerare la nostra crescita nel mercato dei combustibili rinnovabili con l'ambizione di produrne quasi cinque milioni di tonnellate all'anno entro il 2030", ha affermato Virginie Merini, senior vice president Renewable fuels di TotalEnergies. (Com)