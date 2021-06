2 giugno: ad Abu Dhabi ambasciata celebra in presenza 75mo anniversario Repubblica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni per il 75mo anniversario della Repubblica italiana si sono svolte ieri sera ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, all'insegna dello slogan "Pronti a ripartire". Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi. In occasione di una cena che l'ambasciata d'Italia - prima rappresentanza diplomatica negli Emirati a tornare a celebrare la Festa nazionale in presenza, nel quadro dei protocolli sanitari in vigore localmente - ha ospitato in onore delle autorità locali, del corpo diplomatico e della comunità residente, l'ambasciatore Nicola Lener ha evidenziato il graduale e prudente ritorno alla normalità in Italia e in Europa grazie ai progressi della campagna di vaccinazione ed ha sottolineato l'importanza di un'accelerazione della campagna a livello globale per proteggere e restituire speranza a tutta l'umanità. "Non dimentichiamo il passato, soprattutto quello recente, e neanche la nostra storia che è la nostra forza. Ma oggi volgiamo lo sguardo al futuro perché è da qui che vogliamo ripartire", ha dichiarato l'ambasciatore Lener. Nel ricordare che l'esperienza della pandemia ha posto in primo piano il ruolo della cooperazione multilaterale nel contrasto alle sfide globali, l'ambasciatore ha indicato che Expo2020 Dubai rappresenterà non soltanto una grande occasione per rafforzare la cooperazione tra l'Italia e gli Emirati nella ricerca e nell'innovazione, ma anche la prima opportunità dallo scoppio della pandemia per una riflessione globale tra governi, settore privato, mondo della ricerca e società civile sull'agenda 2030, riflessione alla quale l'Italia sta apportando un forte contributo attraverso la Presidenza del G20 ed il ruolo di co-organizzatore della Cop26. Coniugando innovazione e tradizione, nel corso della serata è stato proiettato un video promozionale sui maggiori centri di ricerca italiani ed è stato reso omaggio anche ad illustri personaggi della storia italiana, a cominciare da Dante Alighieri, di cui quest'anno si celebra il settimo centenario dalla morte, proseguendo poi con Raffaello, Pellegrino Artusi, Amedeo Modigliani, Gianni Rodari e Federico Fellini. L'inno nazionale è stato suonato dall'Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" diretta dal Maestro Riccardo Muti ed intonato dal Coro del Teatro Municipale di Piacenza.(Res)