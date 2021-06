Rai: Anzaldi (Iv), gravissimo rinvio nomine, Draghi prenda in mano situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo sul rinnovo del Cda Rai "è gravissimo. Il rinvio deciso non si sa da chi e perché rappresenta un colpo durissimo per i nuovi vertici che si dovranno insediare nei prossimi giorni, perché lega le mani per un anno al nuovo amministratore delegato". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. "Tutte le decisioni della prossima stagione televisiva saranno prese dai vertici scaduti, nominati dal Conte 1 e rivelatisi pesantemente inadeguati e dannosi per la qualità e i conti del servizio pubblico - aggiunge -. Per questo faccio un appello pubblico al presidente Draghi affinché prenda in mano in prima persona questa delicata vicenda, che riguarda come vengono gestiti i soldi dei cittadini, 2 miliardi all'anno di canone". "E' davvero inspiegabile che, come riferiscono oggi i giornali, si sia arrivati – prosegue Anzaldi – ad un rinvio a luglio su un presunto input ministeriale: è davvero andata così? Davvero qualcuno dal ministero dell'Economia ha chiesto alla Rai di ritardare? Perché nessuno ha informato il Parlamento di quanto sta accadendo? Perché Camera e Senato non hanno ancora fissato la data per il voto dei consiglieri di nomina parlamentare? Draghi attivi la convocazione d'urgenza dell'assemblea, che può essere notificata con soli 8 giorni di preavviso: anticipi l'assemblea ad una data che sia entro il 15 giugno e chieda ufficialmente ai presidenti delle Camere Fico e Casellati la convocazione della votazione. Italia Viva è pronta a votare subito, non c'è neanche un minuto da perdere", conclude. (Rin)