Trasporti: Raggi, altri vogliono privatizzare, con noi Atac pubblica e assume

- "Sento voci di persone che dicono che l'azienda non funziona e va privatizzata. Io dico no. Atac può essere risanata, può funzionare e deve restare pubblica". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della presentazione di 60 nuovi bus per Atac a piazzale Nervi a Roma. Tra i candidati sindaco in sfida contro Raggi, sia Roberto Gualtieri che Carlo Calenda a oggi hanno indicato per il futuro di Atac l'ipotesi di mettere a gara le linee periferiche. "Ci sono stati momenti duri" ma l'arrivo di nuovi bus "dimostra come si usano i soldi dei cittadini senza mangiarci sopra. Puntiamo ad avere una azienda pubblica e risanata, che aumenta il servizio - ha aggiunto -. Nessun dipendente è stato licenziato nonostante le difficoltà, anzi abbiamo assunto nuovi autisti. Atac è una squadra ed è una squadra con Roma tutta. Non permetteremo a nessuno di tornare indietro". (Rer)