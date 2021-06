Francia: presidente Repubblicani, "non abbiamo nulla in comune con Le Pen"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani francesi non hanno niente in comune con il Rassemblement National di Marine Le Pen. Lo ha detto il presidente del partito di centrodestra francese, Christina Jacob, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". Secondo Jacob su questo punto "non c'è la minima ambiguità". "Tutto ci oppone; la sua ideologia, le sue proposte, e quelli che le incarnano", ha aggiunto Jacob, secondo il quale è necessario mantenere il "sangue freddo" ed evitare di cadere nelle "trappole" tese durante la campagna elettorale per le elezioni regioni e presidenziali previste in tutta la Francia il 20 e il 27 giugno. Jacob conferma poi che il candidato del suo partito alle prossime elezioni presidenziali sarà scelto a novembre. In merito alle difficoltà dei Repubblicani, Jacob sostiene che il partito è stato "l'obiettivo di tutti gli attacchi" da ogni parte del panorama politico. "Ma se siamo attaccati, è perché rappresentiamo qualcosa!", ha concluso. (Frp)