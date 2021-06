Colombia: Covid, registrati 27 mila nuovi contagi in 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di contagi e decessi per Covid-19 in America Latina e nei Caraibi è vicino a duplicarsi nei primi cinque mesi del 2021. E’ l’allarme lanciato dalla direttrice dell’Organizzazione panamericana della sanità (Ops), Carissa Etienne, che ha fatto un appello ad aumentare l’accesso ai vaccini. Il meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha consegnato 17,6 milioni di dosi nella regione, ma i progressi non stanno al passo con la pandemia e alcuni paesi a basso reddito hanno difficoltà anche a vaccinare i propri operatori sanitari e le popolazioni più vulnerabili, ha dichiarato. “I vaccini efficaci sono un faro di speranza in questa crisi e dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire più dosi per tutti i paesi. La solidarietà regionale, compresa la donazione di dosi di vaccino, sarà la chiave per superare l'attuale carenza di approvvigionamento”. (segue) (Mec)