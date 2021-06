Colombia: Covid, registrati 27 mila nuovi contagi in 24 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'America centrale, denuncia l’Ops, è la regione con il maggior numero di morti per Covid-19. I contagi crescono a Panama, Belize ed El Salvador, dove i nuovi casi sono raddoppiati negli ultimi sette giorni. In Sud America, la Colombia ha il più alto tasso di contagi nella regione. Aumentano anche i nuovi contagi e i ricoveri in Brasile. Uruguay, Argentina e Cile continuano a segnalare un aumento dei casi. Molte isole dei Caraibi, come Saint Martin, Trinidad e Tobago e la Repubblica Dominicana, stanno segnalando un aumento dei contagi. Nell'ultima settimana, i paesi delle Americhe hanno registrato 1,1 milioni di nuovi casi di Covid-19 e oltre 25 mila morti. (Mec)