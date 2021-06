Fmi: crescita economia italiana stimata al 4,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per l’economia italiana una crescita pari al 4,3 per cento nel 2021 e al 4 per cento l’anno prossimo. Lo si legge in un rapporto pubblicato dall’istituzione finanziaria al termine delle consultazioni con le autorità italiane. “La pandemia di Covid-19 – afferma il documento – ha colpito duramente la popolazione italiana e la sua economia. Il Pil si è contratto di quasi 9 punti percentuali nel 2020, con un impatto particolarmente pesante sul settore dei servizi. Per attutire le conseguenze economiche sono state introdotte pronte e decisive risposte politiche da parte delle autorità italiane, insieme a misure fiscali e monetarie coordinate a livello europeo. Un'ampia espansione fiscale ha fornito un'ancora di salvezza al reddito di famiglie e imprese, mentre la liquidità è stata ampiamente sostenuta attraverso moratorie del servizio del debito e dei crediti garantiti dal governo. È stato introdotto inoltre lo stop ai licenziamenti. Queste misure hanno contribuito a preservare la struttura dell'economia, ma potrebbero nascondere una debolezza di fondo della salute finanziaria delle imprese, del mercato del lavoro e della qualità del prestito”, scrive l’Fmi. (segue) (Res)