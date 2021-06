Ambiente: Cingolani, stati e imprese devono seguire strada sostenibilità, peggior nemico sono ideologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stati e le imprese devono essere pronti al cambiamento verso la sostenibilità ambientale, in questo momento il peggior nemico sono le ideologie. Lo ha detto il ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani all'inaugurazione dell'evento di Junior Achievement organizzato da Biz Factory. “Il recovery plan, la Next generation Eu, per la prima volta ha sancito che in Europa ci dovesse essere un investimento così massiccio per consentire agli stati di fare una brusca virata e una brusca accelerazione verso la sostenibilità – ha spiegato Cingolani - ma a quel punto gli stati dovranno avere la sostenibilità come una delle linee guida e questo diventerà un risultato importante tanto quanto fare pil. Anzi, fare pil a bassa sostenibilità non sarà visto bene, gli investitori non compreranno il nostro debito. È un cambio di paradigma, tutti devono adeguarsi”. Nell'ambito delle aziende il ministro ha distinto tra le grandi e le piccole, quest'ultime ossatura del Paese. “Le grandi aziende che mediamente sono multinazionali con investitori internazionali – ha sottolineato - ora sono molto coinvolte in questo processo di cambiamento, il bilancio delle grandi società diventa un bilancio integrato che mette insieme la parte di sostenibilità con la parte economico finanziaria". (segue) (Rem)