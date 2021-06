Ambiente: Cingolani, stati e imprese devono seguire strada sostenibilità, peggior nemico sono ideologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per le piccole aziende - ha rimarcato Cingolani - la cosa è più complicata soprattutto se la gestione, come avviene spesso in Italia, è di natura familiare. Lì bisogna dare una mano alle pmi, che magari hanno prodotti di assoluta eccellenza, a intraprendere il giusto percorso perché, prima o poi, questo sarà un percorso che dovranno fare tutti, mettere insieme il successo commerciale e risultati di sostenibilità della produzione”. “Siamo all'inizio di una transizione molto grande e complessa e tutti devono adeguarsi. Il peggior nemico, in questo momento, sono le ideologie, qualunque blocco ideologico al cambiamento è letale e farà male ai nostri figli”, ha evidenziato Cingolani citando anche la necessità di formazione e di sostenere il cambiamento. “Il ruolo della scuola, il ruolo dello stato è aiutare molto l'aggiornamento e questo è un problema nel publico, ma anche nel privato. Anche le più grandi aziende tecnologiche spesso faticano a tenere il passo delle opportunità che la tecnologia consente”. “È una svolta epocale cui dobbiamo guardare con molto coraggio e, anche in questo caso, bisogna avere il coraggio di dire che alcune cose, anche importanti, sono oggi meno prioritarie, bisogna toglierle cambiarle e sostituirle con qualcosa che è più urgente, questo fa parte del cambiamento che è diventato molto più rapido rispetto al passato”, ha concluso il ministro. (Rem)