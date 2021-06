Giappone: 8,3 miliardi di dollari a sostegno del programma Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha stanziato 8,3 miliardi di dollari a sostegno del programma Covax, l'iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la distribuzione di vaccini ai Paesi in via di sviluppo, assicurando 1,8 miliardi di dosi. Lo ha annunciato il primo ministro Yoshihide Suga, sottolineando che “le iniezioni garantiranno l’immunizzazione al 30 per cento della popolazione dei Paesi in via di sviluppo”. Suga ha anche aggiunto che “il Giappone fornirà 30 milioni di dosi prodotte internamente in futuro”, ribadendo che "non dobbiamo permettere che la situazione specifica di un Paese o il suo potere economico determinino il suo accesso ai vaccini". "Il Giappone si impegna per garantire un accesso equo a vaccini sicuri ed efficaci per il maggior numero possibile di persone", ha aggiunto il premier. Il programma Covax ha già consegnato più di 70 milioni di vaccini a oltre 120 Paesi, e gli Stati Uniti sono i primi sostenitori, con 2,5 miliardi di dollari investiti e 80 milioni di dosi donate nell'ambito dell'iniziativa. (Git)