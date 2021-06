Turchia: la Banca centrale smentisce Erdogan sui tassi, sprofonda di nuovo la lira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Turchia (Bcrt) non intende ridurre i tassi di interesse nel breve periodo, contrariamente a quanto ha annunciato di recente il presidente, Recep Tayyip Erdogan, facendo sprofondare nuovamente sul mercato la lira turca. Il governatore della Bcrt, Sahap Kavcioglu, ha sottolineato ieri che “le aspettative di un allentamento precoce della politica (monetaria), non basate su un ragionamento corretto, devono scomparire”. L’ultimo rapporto mensile della Banca prevede infatti un calo del tasso d’inflazione tra la fine del terzo e l’inizio del quarto trimestre del 2021, ha detto il governatore, sottolineando che “questa prospettiva dovrebbe essere interpretata assieme alla nostra determinazione a mantenere il tasso di interesse al di sopra del livello dell’inflazione, durante il processo di disinflazione”. “Ci attendiamo un forte trend al rialzo nelle esportazioni, un calo significativo nelle importazioni di oro e un rallentamento nei prestiti del commercio al dettaglio, per sostenere un miglioramento della bilancia esterna”, ha proseguito il capo della Bcrt, ripreso dal quotidiano turco “Hurriyet”. (segue) (Tua)