Turchia: la Banca centrale smentisce Erdogan sui tassi, sprofonda di nuovo la lira (2)

- Le dichiarazioni sembrano contraddire quanto affermato dal presidente Erdogan, il quale lo scorso primo giugno, in un’intervista all’emittente “Trt”, ha affermato di aspettarsi di “vedere tassi inferiori in qualche momento tra luglio e agosto”. “Ho parlato con il governatore della Banca centrale oggi, dobbiamo certamente ridurre i tassi di interesse”, ha detto Erdogan. Il presidente turco è un noto avversatore dei tassi di interesse elevati, poiché ritiene che sul lungo periodo provochino un aumento dell’inflazione. Dopo le dichiarazioni di Erdogan, la lira turca ha perso circa il 4 per cento sul mercato dei cambi, raggiungendo quota 10,4 sull'euro. Negli ultimi tre mesi la valuta di Ankara ha perso circa il 17 per cento del proprio valore, superando il record minimo di 10,14 toccato lo scorso novembre 2020. (segue) (Tua)