Turchia: la Banca centrale smentisce Erdogan sui tassi, sprofonda di nuovo la lira (3)

- Dal novembre del 2020, quando nel pieno di una grave crisi valutaria Erdogan ha nominato Naci Agbal nuovo governatore della Bcrt, la Commissione per la politica monetaria della Banca centrale di Ankara ha aumentato gradualmente il tasso sulle operazioni PcT a una settimana (o tasso di riferimento) dal 10,25 al 19 per cento per combattere l’elevata inflazione, attualmente superiore al 17 per cento. L’aumento del tasso d’interesse al 19 per cento, giudicato eccessivo, ha spinto Erdogan a licenziare lo scorso 20 marzo Agbal, sostituito dall’attuale governatore Kavcioglu. Nonostante le aspettative di una riduzione dei tassi di interesse sotto la nuova gestione, dopo la prima riunione della commissione per la politica monetaria la Bcrt ha mantenuto i tassi invariati, orientamento che la Banca di Ankara sembra voler mantenere anche per i prossimi mesi. (Tua)