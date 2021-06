Egitto: Montevecchi (M5s), su Zaki governo attivi convenzione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo ennesimo prolungamento della detenzione preventiva di Patrick rafforza a mio avviso l'esistenza degli estremi per l’attivazione della Convenzione Onu contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ma la parola non sta a me". Lo afferma, in una nota, la senatrice bolognese Michela Montevecchi, membro della convenzione Diritti umani. "A che punto siamo con le verifiche? Quali valutazioni sono state fatte per intraprendere quella che secondo giuristi ed esperti di diritto internazionale è l’unica via giuridica pacifica di risoluzione di questa situazione? - sottolinea -. Queste sono le domande che ho intenzione di porre al governo in un’interrogazione, a quasi due mesi dall’approvazione dell’Ordine del giorno da parte dell’aula del Senato che conteneva un impegno in questo senso. Come sempre il mio pensiero è rivolto a Patrick al quale invio nuovamente un forte abbraccio di vicinanza e incoraggiamento a resistere".(Com)