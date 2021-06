© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale della Sicilia alle Infrastrutture Marco Falcone oggi sarà in sopralluogo al cantiere della stazione ferroviaria di Capaci, nel Palermitano, opera in via di completamento. L'inizio della visita è fissato per le ore 11.30. Saranno presenti il dirigente Rfi Maurizio Infantino, parlamentari e sindaci del territorio.(Ren)