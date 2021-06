Università: Corte giustizia Ue, norma dell'Italia su contratti ricercatori conforme ad accordo quadro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normativa italiana sui contratti a termine dei ricercatori universitari appare conforme all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Lo ha dichiarato la Corte di Giustizia dell'Unione europea ricordando il caso di un uomo assunto, il primo dicembre 2012, dall'Università degli Studi 'Roma Tre', in qualità di ricercatore, per una durata di tre anni, sulla base di un contratto che, secondo la legge italiana, può essere prorogato una sola volta per un massimo di due anni. L'8 novembre 2017, prima della scadenza del suo contratto prorogato, il ricercatore ha chiesto la proroga ulteriore del suo contratto al fine di trasformarlo, in seguito, in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questa domanda è stata presentata sulla base di una nuova normativa italiana che mira a lottare contro il precariato nelle amministrazioni pubbliche. Siccome l'Università aveva respinto la sua richiesta, il ricercatore ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che ha chiesto alla Corte di giustizia se l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale in forza della quale, per quanto riguarda l'assunzione dei ricercatori universitari, la stipulazione di contratti a tempo determinato è subordinata alla condizione che siano disponibili risorse. (segue) (Beb)