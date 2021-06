Università: Corte giustizia Ue, norma dell'Italia su contratti ricercatori conforme ad accordo quadro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sentenza di oggi, la Corte constata che in Italia vi sono due categorie di ricercatori universitari: i ricercatori 'di tipo A', che non hanno direttamente accesso, nel corso della loro carriera, al posto di professore associato, e i ricercatori 'di tipo B', che invece possono accedervi direttamente. Nel caso specifico, si tratta di un contratto 'di tipo A'. La Corte osserva che l'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Gli Stati membri restano liberi di scegliere i mezzi per conseguire l'obiettivo, purché essi non rimettano in discussione lo scopo o l'effetto utile dell'accordo quadro. Per quanto riguarda il contratto di ricercatore universitario' di tipo A', la Corte ha constatato che la legge italiana fissa una durata massima di tre anni e autorizza una sola proroga per due anni. Le persone che stipulano un contratto 'di tipo A' sono informate, ancor prima di sottoscrivere il contratto, che il rapporto di lavoro non potrà durare più di cinque anni. Pertanto, la legge italiana contiene due delle misure indicate nell'accordo quadro per evitare gli abusi: i limiti alla durata massima totale dei contratti a tempo determinato e il numero di possibili rinnovi. (segue) (Beb)