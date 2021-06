Università: Corte giustizia Ue, norma dell'Italia su contratti ricercatori conforme ad accordo quadro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte ha concluso che, grazie a questi due limiti previsti dalla legge italiana, l'assenza di precisazioni quanto al carattere reale e provvisorio delle esigenze da soddisfare mediante il ricorso a contratti a tempo determinato non comporta una violazione dell'accordo quadro. La Corte ha sottolineato che la cessazione degli effetti di un contratto di ricercatore a tempo determinato, assunto in forza di un contratto di lavoro 'di tipo A', non comporta necessariamente un'instabilità dell'impiego, in quanto essa consente al lavoratore interessato di acquisire le qualifiche necessarie per conseguire un contratto 'di tipo B', il quale può, a sua volta, portare a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di professore associato. (Beb)