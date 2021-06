Terzo settore: Caritas ambrosiana, da oggi gli "angeli telematici" promuovono la solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono il notaio, l'insegnante, l'avvocato, l'assicuratore. Firmano atti, correggono compiti, promuovono polizze e, senza spostarsi dall'ufficio o dall'abitazione, negli intervalli di tempo della giornata di lavoro, fanno crescere la solidarietà. Sono gli "angeli telematici" di Caritas Ambrosiana: un team di 68 persone che aiuteranno l'ente, rigorosamente da remoto, illustrando i progetti a favore di poveri ed emarginati ai potenziali sostenitori. L'iniziativa realizzata grazie al supporto tecnologico e alla consulenza di MeglioQuesto Spa è un esempio di come non solo il lavoro, ma anche il volontariato possa diventare smart. Da oggi, sette giorni su sette, dalle ore 10 alle 20, la squadra degli "angeli", al numero di telefono 02.40703424, darà informazioni sui progetti che si possono finanziare, le campagne attive, le donazioni in natura che vengono raccolte soprattutto in occasione delle emergenze. Il team risponderà anche a domande più specifiche su rendicontazioni, lasciti testamentari, oppure, ad esempio, sulle modalità attraverso le quali ottenere le detrazioni fiscali previste dalla legge. In generale il nuovo servizio aiuterà i sostenitori a seguire l'evoluzione nel tempo di una iniziativa benefica, conoscerne gli esiti e quindi rimanere in contatto con i beneficiari. (segue) (Com)