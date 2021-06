Terzo settore: Caritas ambrosiana, da oggi gli "angeli telematici" promuovono la solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli "angeli telematici" sono stati una scommessa nata, cresciuta e sviluppatasi in rete proprio durante i mesi del lockdown quando le forme tradizionali di volontariato si sono dovute reinventare. Attraverso il web sono avvenuti il recruiting, la formazione e il training: un periodo durato 5 mesi necessario, da un lato, ad apprendere tutta la vasta gamma di opportunità offerte da Caritas Ambrosiana, dall'altra, ad acquisire dimestichezza con l'applicativo attraverso il quale saranno gestite le richieste. Fatto questo investimento di tempo e di energie iniziali, questi nuovi volontari hanno potuto scegliere con grande libertà quanto tempo dedicare a questa attività e in quale momento della loro giornata farlo. Proprio questa estrema flessibilità è stata l'arma vincente dell'iniziativa che ha attirato l'attenzione anche di nuove figure che a causa dei loro impegni professionali più raramente prendono in considerazione l'idea di dedicarsi al volontariato. (segue) (Com)